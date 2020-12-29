МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Воздушные фильтры в среднем по стране улавливают 75% выбросов, однако в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и на Ямале они не фильтруют почти ничего, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В Ненецком округе разлилось 110 кубометров нефтесодержащей жидкости

Аналитики воспользовались данными формы отчетности "2-ТП (воздух)" за 2019 год, которые предприятия обязаны подавать в Росприроднадзор.

"Меньше всего воздух фильтруют в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии и Кабардино-Балкарии. В целом по стране системы очистки воздуха на российских предприятиях улавливают около 75% генерируемых вредных выбросов… Уровень промышленной фильтрации воздуха остается примерно на одном и том же уровне все последние годы – за прошедшие 10 лет он не опускался ниже 73%", — уточняется в исследовании.

Как отмечается в документе, самая высокая степень очистки выбросов наблюдается на производствах в Санкт-Петербурге, Пензенской области, Карачаево-Черкесии, Приморском крае и Омской области.

Согласно аналитическим данным, в 38 российских регионах системы очистки воздуха на предприятиях отсеивают менее половины выбросов в атмосферу, в 21 регионе фильтры улавливают меньше трети вредных веществ.

Согласно статистическим данным, в 2019 году российские предприятия выбросили в воздух 17,3 миллиона тонн загрязняющих веществ, при этом пылеулавливающие и газоочистные установки уловили и обезвредили 52 миллиона тонн вредных веществ.

"От 80% и выше вредных выбросов фильтрует промышленность лишь в 20 регионах России. В 38 регионах предприятия улавливают менее половины выбросов. В 21 регионе уровень фильтрации не превышает 33%. В 10 регионах системы очистки улавливают до 15% загрязнений, а в трех регионах уровень фильтрации воздуха стремится к нулю", — отмечается в исследовании.

ЛИДЕРЫ ПО ФИЛЬТРАЦИИ ВЫБРОСОВ

Аналитики отмечают, что высокую фильтрацию в Санкт-Петербурге в 99% в 2019 году обеспечивало только одно строительное предприятие-загрязнитель. Если исключить это предприятие из статистики, то в Северной столице улавливают только 32% выбросов. Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов

По данным исследования, на втором месте по уровню очистки воздуха находится промышленность Пензенской области – в 2019 году предприятия региона отфильтровали 97% загрязняющих веществ, не дав им попасть в атмосферу.

Далее в списке регионов с лучшими промышленными фильтрами идут Карачаево-Черкесия (фильтрация на уровне 94%), Приморский край (91%), Омская область (91%), Свердловская область (89%), Тульская область (87%), Еврейская автономная область (87%), Мордовия (86%) и Бурятия (86%). Впрочем, Свердловской области высокая очистка воздуха не помешала оказаться на четвертом месте в числе регионов с максимальным объемом все-таки достигших атмосферы выбросов.

"В Москве успехи по фильтрации воздуха относительно скромные: в воздух выбрасывается почти половина загрязняющих веществ, отфильтровывается 56%", — отмечают эксперты.

АУТСАЙДЕРЫ ФИЛЬТРАЦИИ

Как отмечают эксперты, предприятия Ингушетии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, по их собственным данным, практически не использовали фильтры в 2019 году. Путин высказался о ситуации с "Норникелем"

"Далее в списке регионов с низкой фильтрацией идет Калмыкия, где было уловлено лишь 1% промышленных выбросов, в Кабардино-Балкарии показатель немного лучше — 3%, в Чечне — 6%, в Севастополе — 9%, в Орловской области — 13%, в Ярославской области — 14%, замыкает десятку антирейтинга Ханты-Мансийский автономный округ с показателем фильтрации 15%", — говорится в исследовании.

По мнению экспертов, в большинстве названных регионов низкая фильтрация не вызывает опасений, поскольку местные предприятия генерирует сравнительно небольшое количество выбросов. Однако экологические риски возрастают в нефтегазовых Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – они занимают третье и пятое места в рейтинге регионов по общей массе вредных выбросов.

Как отмечают эксперты, контроль за состоянием атмосферы в России базируется на периодических замерах, в то время как в западных странах, уже создавших современное эффективное экологическое регулирование, осуществляется непрерывный мониторинг вредных выбросов. Это означает, что в России имеющиеся данные по загрязнениям атмосферы часто оказываются заниженными.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова также заявила в интервью РИА Новости, что пока не может добиться от бизнеса согласия на непрерывный мониторинг их выбросов в атмосферу. По мнению Радионовой, сопротивление промышленности не имеет под собой резонных оснований, так как необходимо сообща решать проблемы, а не ждать 2024 года, когда непрерывный мониторинг станет обязательным.

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