МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Изменения в экономике и в быту, к которым привели события уходящего года, удивительно органично сочетаются с тенденциями, которые наблюдались на российском рынке торговли уже несколько лет. Так, самоизоляция из-за коронавируса привела к необходимости массового заказа товаров на дом — но эти услуги появились не вчера, и, как неоднократно отмечали участники рынка, по ряду критериев Россия с точки зрения развития доставки успела опередить другие страны.

Экономические сложности в 2020 году вынудили некоторые компании закрыть свой бизнес, но усиление концентрации в ритейле наблюдалось и раньше: рыночные сделки по купле-продаже части бизнесов и аренде торговых помещений в регионах тому подтверждение. Наконец, снижение покупательской способности населения, как ни прискорбно, отмечается не первый год, и участники рынка заблаговременно стали думать, как на это реагировать.

Иными словами, пандемия коронавируса и ее последствия не то чтобы создали новые тренды в торговле — скорее, они серьезно ускорили динамику уже существовавших. Если кто-то из торговых компаний в 2019 году еще раздумывал над сроками запуска своих проектов по доставке товаров, то 2020 год показал: действовать надо сейчас, действовать надо быстро. Вмешается четвертая сила. Что ждет "Северный поток 2" в 2021 году

"Часть трендов была заметна уже в предыдущие годы и получила развитие в уходящем году: это сокращение доли несовременных форматов торговли, появление и бурное развитие дискаунтеров, нишевых и онлайн-игроков", — прокомментировал РИА Новости президент, гендиректор сети "Магнит" Ян Дюннинг. В то же время были и тренды, которые стали следствием пандемии, – предсказать их появление заранее было крайне сложно. "Мы ожидаем, что большая часть этих факторов продолжат влиять на рынок и в следующем году", — добавил Дюннинг.

РОССИЯНЕ ЗАБОЛЕЛИ ИНТЕРНЕТОМ

Самое важное изменение для торговли в уходящем году — безусловно, проникновение интернета в привычные способы покупок. Главный исполнительный директор X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Игорь Шехтерман указывает: 2020 год стал прорывным для онлайн-услуг.

"На онлайн-рынке товаров повседневного спроса, без преувеличения, произошел слом многих барьеров, которые тормозили развитие этого канала продаж в предыдущие годы", — отмечает он.

Сейчас в интернете можно заказать практически все, причем отечественные компании научились доставлять товары быстро. Этому, правда, предшествовала череда проб, ошибок и большого напряжения сил весной: наплыв покупателей был настолько большим, что подходящие варианты доставки нужно было караулить в непрерывном режиме, либо неделями ждать удобных слотов.

Но все же россияне распробовали интернет: онлайн-покупками стали интересоваться даже консервативно настроенные покупатели. Гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков обращает внимание, что основными интернет-покупателями все же были молодые россияне, до 30-40 лет. Росстат: оборот розничной торговли ускорил падение

"Ритейлеры не выделяли более взрослых покупателей в целевую аудиторию, не создавали для них специальных предложений. Одним из изменений, которые произошли в этом году — это смена демографической структуры покупателей, появление возрастных покупателей", — говорит эксперт.

"Ускорилась цифровизация в ритейле, в том числе на уровне потребителя. После весеннего пика заболеваемости коронавирусной инфекцией интернет-магазины получили огромное число новых пользователей, часть из которых наверняка продолжит пользоваться этим способом шоппинга", — согласен глава "Магнита" Дюннинг.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

Физические магазины никуда, разумеется, не исчезнут, однако пандемия повлияла и на них — с точки зрения обеспечения безопасности покупок. Перчатки и маски стали "новой нормальностью", и это заметно: если раньше человек в медицинской маске в магазине смотрелся непривычно, сейчас ситуация полностью противоположная.

"Из-за пандемии потребитель пересмотрел подход к шоппингу в целом: на первое место вышли безопасность и удобства покупки. Это заметно по трафику в российском ритейле — при росте суммы разовой покупки россияне стараются ограничивать частоту визитов в магазин", — говорит руководитель "Магнита". Исследование: крупнейшие страховые компании на 1 октября 2020 года

В свою очередь Шехтерман из X5 Retail Group замечает: речь идет о безопасности не только в прикладном смысле — наличия средств защиты или рециркуляторов воздуха, — но и с точки зрения обеспечения самими магазинами возможностей для безопасных покупок. Это тесно переплетено с темой инноваций в торговле.

"Так, на новый уровень выходят системы самообслуживания в магазинах, которые позволяют снижать количество контактов с другими людьми — кассы самообслуживания, технологии сканирования и покупки товаров с помощью собственного мобильника и даже полностью автоматизированные магазины", — перечисляет глава X5.

ЕСТЕСТВЕННАЯ РОТАЦИЯ

Уходящий год вызвал и изменения в ландшафте российской торговли. Дюннинг обращает внимание на ужесточение конкуренции в офлайн-торговле.

"На фоне стагнации доходов потребителей усиливается конкуренция в ритейле. Мы ожидаем, что с рынка продолжат уходить небольшие сети с неэффективным бизнесом и продолжаем рассматривать возможности для некрупных сделок с их площадями", — указывает он.

InfoLine в начале октября допускала закрытие в России не менее 10% магазинов до конца года. Глава аналитического агентства Федяков тогда отмечал, что на это влияет продолжающаяся консолидация на рынке торговли, которая продолжится и в будущем. Впрочем, если сравнивать российский ритейл с рынками стран Европы или Америки, можно увидеть, что в других странах уровень консолидации в несколько раз выше. Россия и США продолжат бороться на рынке газа в 2021 году

Но изменения в торговле — это не только закрытия, но и открытия совсем новых магазинов. Крупнейшие российские ритейлеры, X5 и "Магнит", в 2020 году начали тестировать магазины новых для себя форматов. Так, "Магнит" в июле сообщил о тестировании дискаунтеров "Моя цена" — тогда были открыты три первых магазина нового формата. Но уже в сентябре компания объявила о расширении пилотного проекта.

В свою очередь X5 в конце октября открыла первые "жесткие дискаунтеры" "Чижик". "Мы видим, что у покупателей растет потребность в "умном", максимально рациональном решении своих ежедневных забот, связанных с продуктами питания, потребители хотят получать больше в рамках своего бюджета", — комментирует глава X5 Шехтерман.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Дальнейшее развитие российской торговли неразрывно связано с развитием новых сервисов, услуг, развитием доставки и в целом интернет-продаж. И потенциал здесь огромен.

"Даже сейчас у нас на интернет-торговлю приходится только 10% розничного товарооборота, и в горизонте ближайших трех-четырех лет мы даже 20% не превысим", — указывает глава InfoLine Федяков. Он считает, что проектов в интернет-торговле будет много, ведь никто не знает, насколько в будущем онлайн-канал продаж будет распространен.

"Сейчас процесс покупок встраивается в видео, когда ты смотришь фильм и можешь распознать и тут же заказать одежду, как у героев. Расширяются старые экосистемы и появляются новые. Это позволит существенно увеличить проникновение не только интернет-доступа, но и интернет-покупок", — рассуждает эксперт.

Председатель совета директоров фонда прямых инвестиций "Экспонента" Евгений Пресняков указывает, что сейчас основной рост показывают компании, занимающиеся онлайн-доставкой. "Но в будущем, с развитием foodtech-отрасли в стране, определенно обозначатся и другие тренды: автоматизация сельскохозяйственных процессов, приготовление еды", — приводит пример собеседник РИА Новости.

"С учетом того, что foodtech в России только начинает развиваться, я считаю, у него практически неограниченные возможности для роста в ближайшие годы. Это одно из самых перспективных направлений еще и в силу того, что рынок не сформировался еще", — добавляет он. Исследование: крупнейшие страховые компании на 1 октября 2020 года

В то же время российский ритейл становится интересным также для непрофильных игроков. "Прежде всего — конечно, "Сбер", который не на шутку заинтересовался интернет-продажами, что видно по его проектам. "Сбер" инвестирует в них колоссальные средства, тем самым он, с одной стороны, трансформирует отрасль, потому что в нее приходит непрофильный игрок, у которого совершенно другая бизнес-модель работы", — отмечает Федяков.

"С другой стороны, из-за того, что технологический виток с каждым кругом только повышается и повышается, порог вхождения в отрасль становится все выше и выше. То есть степень консолидации интернет-продаж будет выше, чем степень консолидации офлайн-продаж", — заключает он.