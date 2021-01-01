ВАШИНГТОН, 1 янв — ПРАЙМ. Республиканцы вновь заблокировали в четверг в сенате США голосование по прямым выплатам американцам на сумму в 2 тысячи долларов на человека в ходе обсуждений в верхней палате в пятницу.

В ответ на требование лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера провести отдельное голосование по этому вопросу в пятницу, с формальным возражением с трибуны выступил сенатор от Северной Дакоты Джон Тун. Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Шумер отметил, что последний день работы палаты в нынешнем составе — воскресенье, что, по его словам, означает, что времени для голосования просто не останется.

Однако Тун повторил уже звучавшее ранее возражение республиканцев, что деньги должны быть направлены не всем подряд, а только действительно нуждающимся в них, так как, по его словам, в противном случае помощь получат и те, кто не терял работу и не нуждается в поддержке.

Кроме того, выделение этих средств увеличит национальный долг США, который уже составляет 27 триллионов долларов, добавил Тун.

Накануне, когда подобная попытка уже была заблокирована, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл назвал предложение демократов разослать чеки всем "социализмом для богатых". Число случаев заражения COVID в США превысило 20 миллионов

Ранее конгресс принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов, но затем президент США удивил обе партии конгресса, потребовав, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по 2 тысячи каждому.

Демократы ухватились за эту возможность и провели соответствующий законопроект в палате представителей. Республиканцы, блокируя законопроект в сенате, оказались в непривычной позиции, когда им противостоят как демократы, так и их однопартиец Трамп. Филиппины запрещают въезд из США из-за нового штамма COVID

Республиканцы заявляют, что они в принципе не против выплат такого рода, но хотят увязать их рассмотрение с другими требованиями Трампа, неприемлемыми для демократов.

В свою очередь, демократы обвиняют республиканце в том, что те выдвигают заведомо неприемлемые требования, не связанные с вопросом о поддержке налогоплательщиков.

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