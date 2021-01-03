МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Большинство руководителей российских компаний считают, что перевод сотрудников на удаленный формат работы способствовал росту их продуктивности, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на исследования аналитического центра «Битрикс24». Эксперты прогнозируют, что компании сохранят "удаленку" на многие годы

Сами сотрудники также отметили перемены в лучшую сторону. Так, 56% респондентов сообщили, что интенсивность их работы увеличилась на "удаленке", 27% опрошенных не заметили каких-либо изменений, а 17% поделились, что продуктивность их работы уменьшилась.

В том, что работа на "удаленке" не менее эффективна, чем в офисе, уверены 45% респондентов.

Кроме того, большая часть респондентов — 65% — не заметили ухудшений коммуникации в команде в период работы из дома. Ещё 77% считают, что в 2020 году число конфликтов среди сотрудников уменьшилось.

В опросе приняли участие сотрудники и руководители более 1,3 тыс. российских компаний.