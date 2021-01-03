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2021
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Российские работодатели оценили эффективность удаленной работы
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Большинство руководителей российских компаний считают, что перевод сотрудников на удаленный формат работы способствовал росту их продуктивности, сообщает информационное агентство... ПРАЙМ, 03.01.2021
пандемия, удаленка, россия, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Большинство руководителей российских компаний считают, что перевод сотрудников на удаленный формат работы способствовал росту их продуктивности, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на исследования аналитического центра «Битрикс24».
Сами сотрудники также отметили перемены в лучшую сторону. Так, 56% респондентов сообщили, что интенсивность их работы увеличилась на "удаленке", 27% опрошенных не заметили каких-либо изменений, а 17% поделились, что продуктивность их работы уменьшилась.
В том, что работа на "удаленке" не менее эффективна, чем в офисе, уверены 45% респондентов.
Кроме того, большая часть респондентов — 65% — не заметили ухудшений коммуникации в команде в период работы из дома. Ещё 77% считают, что в 2020 году число конфликтов среди сотрудников уменьшилось.
В опросе приняли участие сотрудники и руководители более 1,3 тыс. российских компаний.