МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Роспотребнадзор изучает все источники и публикации о заболеваемости в Конго после данных о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Россия готова поставить Конго технологии электронного правительства

Ранее CNN сообщило, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "болезни X". По его словам, у одной из его пациенток в Демократической республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.

"Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго", — заявили в пресс-службе ведомства.

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