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Роспотребнадзор изучает сообщения из Конго о новой "смертельной болезни"
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Роспотребнадзор изучает все источники и публикации о заболеваемости в Конго после данных о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", сказали РИА Новости в... ПРАЙМ, 03.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Роспотребнадзор изучает все источники и публикации о заболеваемости в Конго после данных о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее CNN сообщило, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "болезни X". По его словам, у одной из его пациенток в Демократической республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.
"Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго", — заявили в пресс-службе ведомства.
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