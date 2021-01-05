МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Здравоохранение в Москве – это отрасль номер один по капитальным вложениям и затратам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по социальным вопросам. Пособие на детей до семи лет составит до 100% прожиточного минимума

"Главное направление — это развитие здравоохранения. Мы и до этого считали и считаем, что здравоохранение является ключевой отраслью, самой востребованной для граждан. В прошлом году мы наметили серьёзные планы в этом году, на следующий год направили на развитие здравоохранение больше всего денег по сравнению с другими отраслями. Сегодня здравоохранение в Москве — это отрасль в Москве номер один по капитальным вложениям и затратам", — заявил Собянин в ходе совещания.

Депутаты Мосгордумы 10 декабря приняли проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Согласно проекту, социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета, или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год. Безусловным приоритетом бюджета на 2021 год будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на 11,8%. За три года на развитие здравоохранения планируется потратить 1,2674 триллиона рублей. А с учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС — 2,1988 триллиона рублей.