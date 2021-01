ПЕКИН, 7 янв — ПРАЙМ. Делистинг трех китайских компаний-операторов с Нью-Йоркской фондовой биржи навредит государственным интересам и репутации США, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) заявила в среду, что все же проведет делистинг трех крупных китайских компаний-операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd. Биржа уточнила, что транзакции будут остановлены 11 января 2021 года. "Газпром" нарастил поставки в Китай по "Силе Сибири"

"Я полагаю, что позиция Китая по этому вопросу предельно ясна. От подобных действий США в конечном счете пострадают их же собственные государственные интересы, репутация и имидж, их статус и доверие к США как к глобальному рынку капитала неизбежно будут подорваны", — заявила дипломат.

Хуа Чуньин подчеркнула, что "Китай предпримет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий".

Она добавила, что неоднократные изменения решений Нью-Йоркской фондовой биржи заметили многие международные СМИ, "некоторые американские СМИ отметили, что несмотря на то, что эти действия США были направлены на оказание давления на китайские компании и правительство, наказаны в конечном счете оказались американские инвесторы".

Ранее биржа сообщала, что передумала проводить делистинг китайских компаний-операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd после "консультаций с регулирующими органами". После этого глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил в телефонном разговоре с президентом Нью-Йоркской фондовой биржи Стейси Каннингем, что не согласен с решением NYSE. Экономист предрек резкое падение рубля

В конце декабря Нью-Йоркская фондовая биржа сообщила, что начала процедуру исключения ценных бумаг трех крупных китайских компаний-операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающим американские инвестиции в китайские фирмы, находящиеся под контролем или во владении китайских военных.

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства, в том числе и у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.