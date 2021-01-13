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Годовая инфляция в США в декабре ускорилась до 1,4%
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Потребительские цены в США в декабре 2020 года выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны... ПРАЙМ, 13.01.2021
инфляция, сша, новости, экономика, макроэкономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в декабре 2020 года выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,3%, а в месячном — на уровне 0,4%.
В месячном выражении рост потребительских цен в США стал максимальным с августа. В ноябре годовая инфляция в США составляла 1,2%, месячная — 0,2%.
Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в декабре в годовом исчислении составила 1,6%, а в месячном — 0,1%, как и ожидали аналитики.
Цены на продовольствие в США в декабре в месячном выражении выросли на 0,4%, на энергоносители — на 4%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 3,9%, а энергоносители — подешевели на 7%.