МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в декабре 2020 года выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Доллар растет к евро и иене в ожидании макростатистики из США

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,3%, а в месячном — на уровне 0,4%.

В месячном выражении рост потребительских цен в США стал максимальным с августа. В ноябре годовая инфляция в США составляла 1,2%, месячная — 0,2%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в декабре в годовом исчислении составила 1,6%, а в месячном — 0,1%, как и ожидали аналитики.

Цены на продовольствие в США в декабре в месячном выражении выросли на 0,4%, на энергоносители — на 4%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 3,9%, а энергоносители — подешевели на 7%.