МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет в январе составят около 1,6 триллиона рублей против 2,52 триллиона в декабре 2020 года (снижение на 36,5%), оценили опрошенные РИА Новости эксперты. Bank of America предупредил о риске нового повышения налогов в России

При этом аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают выплаты в объеме 1,596 триллиона рублей, банка "Зенит" — 1,690 триллиона, Промсвязьбанка – 1,523 триллиона рублей.

Налоговый период начнется в середине января, когда будут уплачиваться страховые выплаты: 460 миллиардов рублей – по оценке "БКС Мир инвестиций", 490 миллиардов – по оценкам Промсвязьбанка и 500 миллиардов – по оценке банка "Зенит".

Пик платежей, как обычно, придется на 25-е число: НДС, НДПИ и акцизы составят, соответственно: 360 миллиардов, 390 миллиардов и 120 миллиардов рублей – по оценке "БКС Мир инвестиций". Промсвязьбанк оценил этот пик в 400, 393 и 120 миллиардов, банк "Зенит" — в 380, 370 и 130 миллиардов рублей.

Как правило, за 2-3 дня экспортёры активнее продают валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю, отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций".