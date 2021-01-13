МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России с 1 по 11 января составила 0,4%, сообщает Росстат. Названы продукты, которые быстрее всех дорожают в новом году

"За период с 1 по 11 января 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,4% (для сравнения, в январе 2020 года: в целом за январь – 100,4%, с 1 по 9 января – 100,3%)", — говорится в сообщении.

За период с 1 по 11 января 2021 года цены на пшено снизились на 0,4%, баранину, свинину, творог жирный, консервы овощные для детского питания, хлеб ржаной, крупу гречневую, макаронные изделия, конфеты шоколадные и карамель – на 0,2%. Одновременно выросли цены на куриные яйца — в среднем на 0,3%, на водку — на 0,6% и на мясо курицы — на 0,7%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,4%. В максимальной степени подорожали помидоры – на 7,7%.

Проезд в метро подорожал на 5,6%, троллейбусе — на 4,5%, трамвае — на 4,1%, городском автобусе — на 2,3%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась на 1,3%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, на дизтопливо — на 0,1%.

По итогам 2020 года, по данным Росстата, инфляция в РФ составила 4,91%.