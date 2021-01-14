МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех" получила заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 2 миллиарда рублей на запуск первого в РФ отечественного серийного производства газовых турбин большой мощности ГТД-110М, сообщил "Ростех".

"ПАО "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех" получило заем от Фонда развития промышленности в размере 2 миллиарда рублей под 1% годовых на запуск первого в России отечественного серийного производства газотурбинных двигателей ГТД-110М мощностью 90–130 МВт в городе Рыбинске Ярославской области", – говорится в сообщении.

Первая очередь реализации нового проекта, нацеленного на запуск "Объединенной двигателестроительной корпорацией" серийного производства турбин большой мощности, предполагает техперевооружение действующих механообрабатывающих корпусов. Предприятие будет работать по принципу полного цикла и самостоятельно изготавливать такие наукоемкие и технологически сложные элементы турбины, как сопловые аппараты, рабочие лопатки горячей части и камеры сгорания. Модернизация даст возможность выпускать с 2023 года по две единицы ГТД-110М в год.

"В рамках второй очереди запланировано капитальное строительство нового механосборочного корпуса. Таким образом, к началу 2025 года предприятие сможет изготавливать по четыре единицы ГТД-110М в год. Потребность российского рынка до 2030 года компания оценивает в 30 единиц на сумму, превышающую 50 миллиардов рублей", – добавляется в сообщении.

ГТД-110М – первая российская турбина большой мощности, не имеющая отечественных аналогов в классе 90-130 МВт. Как отмечает "Ростех", по своим характеристикам турбина не уступает газотурбинным двигателям импортного производства. При этом стоимость агрегата будет заметно ниже зарубежных образцов. В числе других преимуществ ГТД-110М – высокое качество вырабатываемой энергии, высокие показатели топливной эффективности, снижение себестоимости выработки электрической и тепловой энергии, а также возможность работы на различных видах топлива (газообразном или жидком).