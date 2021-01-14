МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российская экономика более сдержанно отреагировала на пандемию коронавируса, чем другие страны, уже к концу 2021 года кабмин рассчитывает добиться устойчивого роста, заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин обратится к участникам Гайдаровского форума в четверг

"В прошлом году наша экономика гораздо более сдержанно отреагировала на вызовы, связанные с распространением инфекции, чем целый ряд стран. После снижения во II квартале она постепенно восстанавливается. И уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста", — сказал Мишустин.