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2021-01-14T12:54:07+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210114/832806732.html
Мишустин рассказал о сроках достижения устойчивого роста экономики
Экономика
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Российская экономика более сдержанно отреагировала на пандемию коронавируса, чем другие страны, уже к концу 2021 года кабмин рассчитывает добиться устойчивого роста, заявил в... ПРАЙМ, 14.01.2021
экономика, мишустин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российская экономика более сдержанно отреагировала на пандемию коронавируса, чем другие страны, уже к концу 2021 года кабмин рассчитывает добиться устойчивого роста, заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году наша экономика гораздо более сдержанно отреагировала на вызовы, связанные с распространением инфекции, чем целый ряд стран. После снижения во II квартале она постепенно восстанавливается. И уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста", — сказал Мишустин.