МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Правительство премьера Михаила Мишустина справляется с кризисом на минимально необходимом уровне, но перед ним по-прежнему стоят более значительные задачи, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума. Кудрин предсказал судьбу доллара

Известный своей критикой в адрес предыдущего правительства Дмитрия Медведева, Кудрин признал, что на долю нынешнего состава кабинета министров выпал большой груз. "В целом я считаю, что правительство минимально необходимо справляется с тем, что требовалось на время такого кризиса", — заявил он.

"Я считаю, что с учетом тех ресурсов, которые есть в распоряжении правительства, нужно было дополнительно помочь и бизнесу, и социальным категориям граждан, потому что у нас есть увеличение бедных. В пределах этого года, когда трудно найти работу, когда цепочки поддержки совершенно меняются, здесь нужна массовая поддержка, может быть, даже временная", — сказал глава Счетной палаты.

"В следующем году уже начнет формироваться экономическая активность, поэтому можно было бы начать такую поддержку сокращать. Но сейчас она требовалась немного больше", — добавил он.

Вместе с тем Кудрин признал, что падение ВВП России по итогам 2020 года оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, в том числе и он сам. Этого удалось добиться благодаря используемым правительством альтернативным методам поддержки бизнеса и граждан, отметил он.

"Эти все меры абсолютно адекватны, вполне выходят на тот минимальный необходимый уровень для того, чтобы бороться с таким кризисом. В этом смысле правительство сработало в целом удовлетворительно", — заявил глава Счетной палаты.

Однако на этом останавливаться рано: перед кабинетом министров по-прежнему стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год, напомнил он. "В этом смысле у правительства еще большие вызовы", — сказал Кудрин.