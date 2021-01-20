МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Годовая дефляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, сохранилась на уровне ноября и составила 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Годовая инфляция в Великобритании в декабре росла выше прогноза на 0,3%

Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

При этом в месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 0,3%. Годом ранее, в декабре 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,3%.

Базовая годовая инфляция в еврозоне в декабре 2020 года, по окончательной оценке, составила 0,2% в годовом выражении, как и в ноябре.

Годовая инфляция в Евросоюзе в декабре ускорилась до 0,3% с ноябрьских 0,2%, месячная инфляция составила 0,3%. Годом ранее инфляция в ЕС составляла 1,6%.

Самая сильная годовая дефляция была зафиксирована в Греции (-2,4%), Словении (-1,2%) и Ирландии (-1,0%). При этом самый сильный рост потребительских цен в годовом выражении был зафиксирован в Польше (+3,4%), Венгрии (+2,8%) и Чехии (+2,4%).