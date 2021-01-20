МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России с 12 по 18 января составила 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 0,6%, сообщает Росстат. Яйца подешевели впервые за четыре месяца

"За период с 12 по 18 января 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала января — 100,6%", — говорится в сообщении.

За период с 12 по 18 января 2021 года из продовольственных товаров, за исключением овощей и фруктов, в наибольшей степени подорожали курятина и мороженная рыба — на 0,5%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,2%. В максимальной степени подорожали помидоры – на 3,5%, выросла стоимость картофеля — на 2,1%. При этом, снизились цены на сахар-песок в среднем на 0,5%, а также на куриные яйца — на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, на дизтопливо — на 0,1%.

По итогам 2020 года, по данным Росстата, инфляция в РФ составила 4,91%.