МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Почти половина россиян (47%) пересмотрели свою финансовую стратегию в сторону экономии из-за пандемии коронавируса, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Какие продукты и товары подорожают после Нового года первыми

Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, которые занимаются планированием личных финансов, из 408 населенных пунктов всех округов России.

"Большая часть опрошенных приняла решение урезать расходы в непростые для экономики и личного бюджета времена (47%). И лишь 8% пересмотрели свою финансовую стратегию в сторону увеличения расходов", — говорится в исследовании.

Причем решение увеличить расходы мужчины принимали чуть чаще женщин (10% и 6% соответственно).

"Рубль дешевеет, решился взять ипотеку", — аргументируют респонденты.

Отмечается также, что молодежь чаще старшего поколения решается тратить накопления в кризис (12% среди россиян до 24 лет против 5% среди граждан старше 45 лет). "Откладывала с зарплаты на путешествие, а в карантин купила фотоаппарат", — рассказала одна из опрошенных.

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