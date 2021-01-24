МЕХИКО, 24 янв — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным будущее двусторонних отношений и поставки вакцин от коронавируса, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард. Врач в Мексике попала в реанимацию после вакцинации

"Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным завтра в 8.00 (17.00 мск — ред.). Будет затронуто будущее двусторонних отношений, а также поставка российских вакцин в Мексику", — написал министр в Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что телефонный разговор Путина с президентом Мексики запланирован на 25 января.

"Это действительно так. Разговор готовится", — сообщил Песков.

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