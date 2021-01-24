2021-01-24T20:45:00+03:00
2021-01-24T20:49:32+03:00
2021-01-24T20:45:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210124/832877933.html
Президент Мексики обсудит с Путиным поставки вакцины от COVID
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным будущее двусторонних отношений и поставки вакцин от коронавируса,... ПРАЙМ, 24.01.2021
спутник v, вакцинация, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83250/36/832503666.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83250/36/832503666.jpg
https://1prime.ru/images/83250/36/832503663.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83250/36/832503663.jpg
https://1prime.ru/images/83250/36/832503660.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83250/36/832503660.jpg
https://1prime.ru/health/20210103/832737001.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МЕХИКО, 24 янв — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным будущее двусторонних отношений и поставки вакцин от коронавируса, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
"Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным завтра в 8.00 (17.00 мск — ред.). Будет затронуто будущее двусторонних отношений, а также поставка российских вакцин в Мексику", — написал министр в Twitter.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что телефонный разговор Путина с президентом Мексики запланирован на 25 января.
"Это действительно так. Разговор готовится", — сообщил Песков.
Читайте также:
США и Мексика обсудили "новый подход к региональной миграции"