2021-01-25T12:42:00+03:00
2021-01-25T12:44:18+03:00
2021-01-25T12:42:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210125/832882822.html
Правительство продлит еще на год действие ряда разрешений для бизнеса
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кабмин продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с... ПРАЙМ, 25.01.2021
лицензия, бизнес, правительство рф, новости, госпроекты, экономика, бизнес
https://1prime.ru/images/83278/26/832782625.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/26/832782625.jpg
https://1prime.ru/images/83278/26/832782624.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/26/832782624.jpg
https://1prime.ru/images/83278/26/832782612.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/26/832782612.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210114/832806732.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Кабмин продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
"Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году. Соответствующее постановление подготовлено", — сказал он.
По словам главы правительства, мера "лицензий автоматом" коснется порядка 10 сфер.
Как отметил Мишустин, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность.
"Были перенесены сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений. Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу", — объяснил он.