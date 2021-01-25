МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Кабмин продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Мишустин рассказал о сроках достижения устойчивого роста экономики

"Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году. Соответствующее постановление подготовлено", — сказал он.

По словам главы правительства, мера "лицензий автоматом" коснется порядка 10 сфер.

Как отметил Мишустин, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность.

"Были перенесены сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений. Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу", — объяснил он.