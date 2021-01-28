МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Безработица в России в декабре 2020 года снизилась до 5,9% после 6,1% в ноябре, свидетельствуют данные Росстата. Доходы россиян в 2020 году показали максимальное снижение за четыре года

В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%, в августе — 6,4%, в сентябре и октябре — 6,3%, в ноябре — 6,1%.

"В декабре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,9% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в оперативном докладе ведомства.

В декабре зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 2,8 миллиона человек, в том числе 1,3 миллиона человек получали пособие по безработице.

Общая численность безработных в декабре снизилась до 4,433 миллиона человек с 4,616 миллиона человек в ноябре (снижение на 183 тысячи, или на 4% по сравнению с предыдущим месяцем; рост на 27,6% к декабрю 2019 года). В то же время количество официально зарегистрированных безработных за месяц сократилось на 360 тысяч человек, или на 11,5%, а по сравнению с декабрем прошлого года — выросло в 4 раза (с 691 тысячи человек в декабре 2019 года). США зафиксировали сильнейшее падение ВВП с 1946 года

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в ноябре 2020 года составила 75,2 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.