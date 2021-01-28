МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минэнерго РФ следят за ситуацией на рынке топлива, разработали ряд мер для исключения возможности роста цен выше инфляции, которые включают увеличение объема переработки на НПЗ, запасов и продаж на бирже, сообщил глава службы Максим Шаскольский. Норма биржевых продаж топлива вырастет с февраля

"Федеральная антимонопольная служба совместно с Минэнерго России внимательно следит за ситуацией на рынке моторного топлива. Причины происходящего понятны, поэтому мы разработали и согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции", — сказал Шаскольский журналистам по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

"Среди таких мер — увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже, регулярность и равномерность таких продаж, исключение возможности доминирующих компаний скупать объемы на бирже", — добавил он.

Как рассказал журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, на совещании в дополнение к указанными мерам "обсуждался ряд мер, направленных на… поддержку поставок на Дальний Восток, дополнительных объемов", кроме того, были рассмотрены меры по модификации биржевых торгов.

"Также обсуждался ряд мер, которые пойдут сейчас в проработку, о которых мы сообщим чуть позже. Но, в целом, ситуация с нефтепродуктообеспечением стабильная. Мониторинг проходит ежедневно. То есть, каждую неделю проходит штаб ФАС, каждую неделю проходит штаб в Минэнерго…. Поэтому в целом держим руку на пульсе и для потребителя вероятность того, что рост цен превысит инфляцию, ее нет", — отметил Сорокин.