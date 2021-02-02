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Месячная инфляция в РФ начала стабилизироваться в результате мер правительства по сдерживанию цен на социально значимые товары, но пик инфляции в годовом выражении еще не пройден,... ПРАЙМ, 02.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Месячная инфляция в РФ начала стабилизироваться в результате мер правительства по сдерживанию цен на социально значимые товары, но пик инфляции в годовом выражении еще не пройден, снижение потребительских цен год к году начнется во втором квартале 2021 года, сообщила замминистра экономического развития Полина Крючкова.
По последним данным Росстата, инфляция в России с 19 по 25 января вторую неделю подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 0,8%.
"Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года", — сказала Крючкова, слова которой приводит пресс-служба министерства.
"В результате принятых правительством России мер по сдерживанию роста цен на социально значимые товары инфляция стабилизируется в помесячном выражении. Оценки, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом России по состоянию рынка, дают основания полагать, что во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен год к году", — добавила она.