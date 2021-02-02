МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, разрешающий банкам не проводить идентификацию граждан при обмене или замене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей.

Документ разрешает не проводить идентификацию физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при операциях по обмену банкнот различных достоинств и по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, а если сумма от 40 тысяч до 100 тысяч рублей — проводить упрощенную идентификацию.

Законопроект "позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств", поясняют разработчики.

Они обращают внимание, что в большинстве стран наметилась тенденция по увеличению доли безналичных расчетов. Это приводит к постепенному отказу от наличных денег, тем самым снижая расходы финансовых организаций, связанные с инкассированием и учетом налички. "Однако, несмотря на развитие финансовых технологий, в России роль наличных денежных средств по-прежнему велика", — отмечают разработчики.