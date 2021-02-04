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Назван способ получать московские зарплаты в регионах
Экономика
Новости
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Получить столичные зарплаты в регионах россияне смогут, устроившись на удаленную работу в Москве, рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с URA.RU. Эксперт... ПРАЙМ, 04.02.2021
россия, зарплаты, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Получить столичные зарплаты в регионах россияне смогут, устроившись на удаленную работу в Москве, рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с URA.RU.
Эксперт считает, что тренд на удаленный формат работы будет продолжаться. По её словам, уже наблюдается высокая конкуренция между россиянами за такие рабочие места.
Однако другой специалист, автор книги «Нет офиса — нет проблем» Евгения Тудалецкая, предполагает, что компании всё равно будут экономить на сотрудниках из регионов, перестроив для них систему мотивации.
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