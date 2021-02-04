МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Получить столичные зарплаты в регионах россияне смогут, устроившись на удаленную работу в Москве, рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с URA.RU. Академики предложили радикальные экономические реформы в России

Эксперт считает, что тренд на удаленный формат работы будет продолжаться. По её словам, уже наблюдается высокая конкуренция между россиянами за такие рабочие места.

Однако другой специалист, автор книги «Нет офиса — нет проблем» Евгения Тудалецкая, предполагает, что компании всё равно будут экономить на сотрудниках из регионов, перестроив для них систему мотивации.

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