МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Кабмин продолжает следить за ценами на продукты, важно поддержать предпринимателей и самозанятых, которые продают свои товары, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Овощи и подсолнечное масло снова дорожают

"Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией с ценами на базовые продукты питания", — сказал он.

"Сейчас особенно важно поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств", — добавил премьер.

Премьер также подчеркнул, что регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок исходя из эпидситуации.

"Подписано распоряжение, которым регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок, безусловно, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и следуя рекомендациям санитарных врачей", — сказал он.