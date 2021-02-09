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Мишустин: правительство продолжает следить за ценами на продукты
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Кабмин продолжает следить за ценами на продукты, важно поддержать предпринимателей и самозанятых, которые продают свои товары, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... ПРАЙМ, 09.02.2021
цены на продукты, михаил мишустин, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Кабмин продолжает следить за ценами на продукты, важно поддержать предпринимателей и самозанятых, которые продают свои товары, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
"Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией с ценами на базовые продукты питания", — сказал он.
"Сейчас особенно важно поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств", — добавил премьер.
Премьер также подчеркнул, что регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок исходя из эпидситуации.
"Подписано распоряжение, которым регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок, безусловно, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и следуя рекомендациям санитарных врачей", — сказал он.