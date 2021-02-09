МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках стали главными факторами скачка цен на продовольствие в РФ, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников. Мишустин: правительство продолжает следить за ценами на продукты

"В конце прошлого года мы столкнулись с еще одним вызовом – ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов, в первую очередь продовольственных товаров, социально значимых продуктов первой необходимости. Какие факторы на это повлияли? Во-первых, это динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна – поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре", — сказал он.

Говоря о росте цен на мировых рынках, министр отметил, что крупнейшие государства-импортеры продовольствия увеличили закупки, чтобы сформировать дополнительные запасы.

"Изменились прогнозы урожая в некоторых регионах мира. Кроме этого, свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках, то есть колебания цен, увеличение цен, существенно возросло", — добавил он. Власти рассказали о начале активного восстановления экономики России

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что регулирование цен на продовольствие должно применяться точечно для отдельных случаевв.

"Правительство сможет самостоятельно устанавливать и установило параметры для регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Но, конечно, мы исходим из того, что подобный инструмент – это экстренный инструмент и должен приниматься очень точечно для отдельных случаев", — сказал он.

В целом министр уточнил, что в стабилизации цен ставка делается на механизмы экономического регулирования.

"Мы поддержали переработчиков сахара льготными кредитами. По подсолнечному маслу и сое были введены экспортные пошлины. Мукомолам и хлебопекам – предусмотрели субсидии из бюджета. Ввели квоты на экспорт зерновых и вывозные пошлины на пшеницу. Все эти меры были приняты в конце ноября-декабре прошлого года", — добавил он.