МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе текущего года снизилось на 29,9% по сравнению с прошлогодним показателем и составило 9,4 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки ЦБ.

Годом ранее профицит составлял 13,4 миллиарда долларов.

По мнению ЦБ, сжатие профицита торгового баланса во многом обусловлено сокращением экспорта товаров из-за менее благоприятной ценовой конъюнктуры рынка углеводородов.