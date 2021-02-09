2021-02-09T16:07:18+03:00
2021-02-09T16:07:18+03:00
2021-02-09T16:07:18+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210209/833004699.html
Профицит торгового баланса в январе снизился почти на 30%
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Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе текущего года снизилось на 29,9% по сравнению с прошлогодним показателем и составило 9,4 миллиарда долларов, следует из... ПРАЙМ, 09.02.2021
торговый баланс, профицит, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе текущего года снизилось на 29,9% по сравнению с прошлогодним показателем и составило 9,4 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки ЦБ.
Годом ранее профицит составлял 13,4 миллиарда долларов.
По мнению ЦБ, сжатие профицита торгового баланса во многом обусловлено сокращением экспорта товаров из-за менее благоприятной ценовой конъюнктуры рынка углеводородов.