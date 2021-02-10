САМАРА, 10 фев — ПРАЙМ. Компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (производитель ракет "Союз", предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов. Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности

"С первых мест по запускам [Россию], скажем так, неоднозначно подвинул. Там вопросы демпинга и всего остального. Насколько это были рыночные подвижки, сложно судить пока", — сказал он журналистам.

По его словам, Россия сохраняет количество пусков "Союзов" на прежнем уровне — по 15-20 в год. "Мы последние 20 лет держимся в этом диапазоне. Поэтому сказать, что мы стали запускать гораздо меньше — нельзя. Проблема существует. Будем над ней работать", — отметил Баранов.