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https://1prime.ru/state_regulation/20210212/833032112.html
Набиуллина рассказала, когда ожидается пик годовой инфляции
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ЦБ РФ ожидает годовую инфляцию в РФ на пике в 5,5%, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. По оценке регулятора, инфляция в годовом выражении пройдет пик в... ПРАЙМ, 12.02.2021
центробанк, инфляция, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает годовую инфляцию в РФ на пике в 5,5%, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По оценке регулятора, инфляция в годовом выражении пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет снижаться.
"Уровень, мы оцениваем где-то на уровне около 5,5%, после этого годовая инфляция начнет снижаться", — сказала Набиуллина на брифинге.