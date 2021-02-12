МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает годовую инфляцию в РФ на пике в 5,5%, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики

По оценке регулятора, инфляция в годовом выражении пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет снижаться.

"Уровень, мы оцениваем где-то на уровне около 5,5%, после этого годовая инфляция начнет снижаться", — сказала Набиуллина на брифинге.