МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2020 году составил 4,294 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства.

В том числе доходы бюджета составили 37,857 триллиона рублей, расходы — 42,151 триллиона.

Профицит консолидированного бюджета РФ в 2019 году составил 2,115 триллиона рублей против 3,036 триллиона годом ранее. Доходы бюджета составляли 39,11 триллиона рублей, расходы — 36,995 триллиона рублей.