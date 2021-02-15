2021-02-15T14:08:56+03:00
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2021-02-15T14:08:56+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210215/833044002.html
Назван дефицит консолидированного бюджета России в 2020 году
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Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2020 году составил 4,294 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства. В том числе доходы бюджета составили 37,857 триллиона... ПРАЙМ, 15.02.2021
консолидированный бюджет, дефицит, россия, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2020 году составил 4,294 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства.
В том числе доходы бюджета составили 37,857 триллиона рублей, расходы — 42,151 триллиона.
Профицит консолидированного бюджета РФ в 2019 году составил 2,115 триллиона рублей против 3,036 триллиона годом ранее. Доходы бюджета составляли 39,11 триллиона рублей, расходы — 36,995 триллиона рублей.