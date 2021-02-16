МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Государственные функции и полномочия Россвязи перешли Минцифры РФ, говорится в сообщении министерства.

В частности, в адрес Минцифры теперь направляются обращения, связанные с оказанием госуслуги по выделению, изъятию, изменению и переоформлению ресурса нумерации; госуслуги по регистрации деклараций о соответствии средств связи, а также по предоставлению информации из реестра деклараций о соответствии.

Кроме того, Минцифры передаются полномочия по регистрации сертификатов соответствия системы сертификации в области связи, по предоставлению информации из реестра сертификатов соответствия.

Помимо этого, ведомству передаётся услуга по регулированию цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования. В сообщении отмечается, что форма, содержание заявлений, инструкции и рекомендации по их заполнению не изменяются.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал указ об упразднении Россвязи, его функции передаются министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Минцифры станет правопреемником Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. Сотрудники упраздняемой Россвязи смогут продолжить работу в Минцифры, сообщало министерство.

Премьер-министр Михаил Мишустин в декабре 2020 года поручил Минцифры завершить упразднение Россвязи до 30 июня 2021 года.