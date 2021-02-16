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Правительство регламентирует требования к самоходным машинам
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Правительство РФ на заседании в среду обсудит федеральный закон, регламентирующий требования к самоходным машинам и другим видам техники, сообщила пресс-служба кабинета министров... ПРАЙМ, 16.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит федеральный закон, регламентирующий требования к самоходным машинам и другим видам техники, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О самоходных машинах и других видах техники", — говорится в сообщении.
Уточняется, что разработка проекта обусловлена необходимостью закрепления в законе правоотношений, регулирующих допуск к эксплуатации, техсостоянию, государственной регистрации и техосмотру самоходных машин и других видов техники.