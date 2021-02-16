МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит федеральный закон, регламентирующий требования к самоходным машинам и другим видам техники, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О самоходных машинах и других видах техники", — говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка проекта обусловлена необходимостью закрепления в законе правоотношений, регулирующих допуск к эксплуатации, техсостоянию, государственной регистрации и техосмотру самоходных машин и других видов техники.