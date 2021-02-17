2021-02-17T22:02:45+03:00
2021-02-17T22:02:45+03:00
2021-02-17T22:02:45+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210217/833067059.html
Дефицит бюджета Швейцарии оставил рекордные $17,6 миллиардов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Дефицит бюджета Швейцарии из-за пандемии коронавируса в 2020 году составил рекордные 15,8 миллиарда франков (17,6 миллиарда долларов), сообщило в среду правительство страны... ПРАЙМ, 17.02.2021
бюджет, дефицит, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83306/70/833067045.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83306/70/833067045.jpg
https://1prime.ru/images/83306/70/833067044.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83306/70/833067044.jpg
https://1prime.ru/images/83306/70/833067043.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83306/70/833067043.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦЮРИХ, 17 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета Швейцарии из-за пандемии коронавируса в 2020 году составил рекордные 15,8 миллиарда франков (17,6 миллиарда долларов), сообщило в среду правительство страны.
"Федеральный бюджет закрывает 2020 год с рекордным дефицитом в 15,8 миллиарда швейцарских франков. Дефицит можно объяснить пандемией коронавируса: с одной стороны, федеральное правительство получило меньше доходов в результате экономического спада, с другой стороны, оно понесло большие расходы на смягчение экономических последствий", — говорится в сообщении.
По данным правительства, ранее ожидалось, что профицит бюджета составит более 382 миллионов долларов.
По предварительным оценкам властей Швейцарии, в 2021 году дефицит бюджета составит более 22 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств, почти 19 миллиардов долларов, будет направлена на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.