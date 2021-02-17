ЦЮРИХ, 17 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета Швейцарии из-за пандемии коронавируса в 2020 году составил рекордные 15,8 миллиарда франков (17,6 миллиарда долларов), сообщило в среду правительство страны.

"Федеральный бюджет закрывает 2020 год с рекордным дефицитом в 15,8 миллиарда швейцарских франков. Дефицит можно объяснить пандемией коронавируса: с одной стороны, федеральное правительство получило меньше доходов в результате экономического спада, с другой стороны, оно понесло большие расходы на смягчение экономических последствий", — говорится в сообщении.

По данным правительства, ранее ожидалось, что профицит бюджета составит более 382 миллионов долларов.

По предварительным оценкам властей Швейцарии, в 2021 году дефицит бюджета составит более 22 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств, почти 19 миллиардов долларов, будет направлена на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.