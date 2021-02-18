МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российские сотовые операторы совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продолжают разрабатывать механизмы борьбы со спам-звонками на телефоны без согласия абонентов, сообщили опрошенные РИА Новости представители компаний. Сбербанк в 2020 году спас от мошенников 57 миллиардов клиентских рублей

Ранее ФАС сообщила, что зафиксировала рост нарушений в сфере рекламы, которая поступает на телефоны абонентов без их согласия, и обсуждает эту проблему с операторами связи.

Как отмечает служба, сегодня набирают силу роботизированные звонки, так раздражающие потребителей, и ведомство видит необходимость в ответных мерах.

"Мы активно обсуждаем с ФАС и участниками рынка механизмы борьбы с телефонным спамом. Tele2 разрабатывает многоуровневую защиту клиентов от голосового спама. Это, прежде всего, уже интегрированная антиспам-система, которая с помощью технологий big data распознает нежелательные звонки по продолжительности и частоте", — рассказали в пресс-службе Tele2.

Кроме того, сейчас в разработке оператора находятся еще несколько сервисов, которые будут предлагать клиентам возможность выбрать, принять ли вызов от поставщика услуги. "Считаем также важной решать проблему подмены номеров…. Мы с коллегами по рынку сильно продвинулись в развитии антифрод-платформы, которая изначально была направлена на защиту клиентов банка от мошенничеств с использованием социальной инженерии", — добавил собеседник агентства. Эксперт рассказал, как не попасться к форекс-мошенникам

"Мегафон" также активно борется с проблемой телефонного спама и поддерживает инициативу законодательного регулирования этого вопроса. В компании считают, что необходимы меры, которые должны определить правила использования телефонной связи в коммерческих целях и целях рекламы, а также предоставить возможность ограничения нежелательных звонков для абонентов. "Мегафон" уже сейчас предлагает сервисы, направленные на ограничение телефонного спама. Бесплатная услуга "Знаю, кто звонит" позволяет абоненту во время входящего вызова видеть название компании", — сообщили в пресс-службе.

"Билайн" равным образом использует различные технологические решения для защиты клиентов от спама, например, систему AntiFraud, функционал которой позволяет не пропускать звонки-сбросы абонентам. Кроме того, для защиты от спам-звонков оператор предлагает для своих абонентов услугу "Кто звонит", благодаря которой клиент может получить информацию о входящем звонке.

"Билайн" продолжает активно разрабатывать технические решения антиспама нежелательных звонков. Возможно, для усиления защиты абонентов от нежелательных звонков потребуется скорректировать законодательство с тем, чтобы у операторов было право создавать и использовать эффективные решения, позволяющие анализировать… и блокировать распространение рекламы без согласия абонента", — резюмировал представитель компании.

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