2021-02-18T18:14:42+03:00
2021-02-18T18:14:42+03:00
2021-02-18T18:14:42+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210218/833076608.html
Объем операций Казначейства на Мосбирже составил 59 триллионов рублей
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем операций Федерального казначейства РФ на Московской бирже в 2020 году составил 59 триллионов рублей, а среднедневная открытая позиция превысила 1,5 триллиона рублей, сказал... ПРАЙМ, 18.02.2021
казначейство, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83227/90/832279061.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/90/832279061.jpg
https://1prime.ru/images/83227/90/832279058.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/90/832279058.jpg
https://1prime.ru/images/83227/90/832279055.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/90/832279055.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем операций Федерального казначейства РФ на Московской бирже в 2020 году составил 59 триллионов рублей, а среднедневная открытая позиция превысила 1,5 триллиона рублей, сказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.
"Федеральное казначейство – большой провайдер ликвидности на Московской бирже и крупный, значимый участник рынка. В 2020 году объем операций, который Федеральное казначейство осуществляло через сервисы группы Московской биржи, составил 59 триллионов рублей, при этом если мы посмотрим с точки зрения ежедневной открытой позиции, она превышала 1,5 триллиона рублей – это очень большие и значимые показатели для рынка", — отметил Денисов на круглом столе "Новые операции Федерального казначейства на рынках Московской биржи".
Все операции Федерального казначейства в группе Московской биржи за 2019 год составили 37,9 триллиона рублей, напомнила торговая площадка.