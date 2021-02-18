МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем операций Федерального казначейства РФ на Московской бирже в 2020 году составил 59 триллионов рублей, а среднедневная открытая позиция превысила 1,5 триллиона рублей, сказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

"Федеральное казначейство – большой провайдер ликвидности на Московской бирже и крупный, значимый участник рынка. В 2020 году объем операций, который Федеральное казначейство осуществляло через сервисы группы Московской биржи, составил 59 триллионов рублей, при этом если мы посмотрим с точки зрения ежедневной открытой позиции, она превышала 1,5 триллиона рублей – это очень большие и значимые показатели для рынка", — отметил Денисов на круглом столе "Новые операции Федерального казначейства на рынках Московской биржи".

Все операции Федерального казначейства в группе Московской биржи за 2019 год составили 37,9 триллиона рублей, напомнила торговая площадка.