МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает возможность расширения периметра налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования добычи на высоковыработанных месторождениях и месторождениях вязкой и сверхвязкой нефти, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика". Минфин предложил ввести новый налог

Новак напомнил, что в 2020 году было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, скорректирован порядок применения НДД.

"В настоящее время прорабатывается ряд механизмов для поддержки отрасли. В частности, это расширение периметра применения НДД для стимулирования нефтедобычи на месторождениях с высокой степенью выработанности и содержащих запасы вязкой и сверхвязкой нефти", — сообщил Новак.

"Меры государственной поддержки и налогового стимулирования позволят обеспечить стабильность ресурсного потенциала нашей страны, чтобы при необходимости удовлетворить растущий спрос на нефть в рекордно короткие сроки", — добавил он.

Газета "Коммерсант" 18 февраля сообщила, что главы нефтедобывающих регионов с большой долей зрелых месторождений и трудноизвлекаемых запасов — ХМАО и Татарстана — направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой снизить налоговую нагрузку, резко выросшую после налоговой реформы 2020 года в нефтедобывающем секторе. Отмечалось, что президент поручил рассмотреть эти предложения.

Авторы письма предлагают ввести специальные налоговые режимы для ставших нерентабельными запасов. Так, предлагается расширить периметр НДД, выделив выработанные месторождения в отдельную группу и предусмотрев возможность учитывать при расчете этого налога затраты на развитие смежных бизнесов — нефтепереработки, нефтехимии и так далее. А с 2022 года выделить в отдельную группу и месторождения сверхвязкой и высоковязкой нефти с пониженным НДПИ.