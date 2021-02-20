МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года) по 11 февраля экспортировала 30,1 миллиона тонн пшеницы, что на 28,2% выше показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.

Также, по оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за декабрь и январь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 11 февраля было экспортировано 36,3 миллиона тонн зерновых культур, что на 28,5% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

В том числе поставки ячменя увеличились на 48,5% и составили 4,1 миллиона тонн, а экспорт кукурузы сократился на 0,6% — до 1,8 миллиона. Как пандемия изменила российскую нефтехимию

По данным Международного совета по зерну, которые приводит министерство, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 11 февраля составила 280 долларов за тонну, понизившись за неделю на 7 долларов (на 2,4%).

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов. Вице-премьер Виктория Абрамченко в октябре заявила, что экспорт зерна в сезоне 2020-2021 годов может составить порядка 50 миллионов тонн.