ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать сообщения о том, что США готовят новые санкции против России.

Ранее о подготовке санкций в связи со взломом программного обеспечения SolarWind, которое США приписывают России, и ситуацией вокруг Алексея Навального сообщила газета Washington Post. Представитель Госдепа Псаки опровергла свое увольнение

В ответ на просьбу прокомментировать эту публикацию Псаки повторила заявление о том, что разведсообщество США сейчас работает над тем, чтобы установить, кто точно стоял за взломом софта.

"На то, чтобы ответить, уйдут недели, а не месяцы, но я не буду забегать вперед по поводу завершения этого процесса", — сказала Псаки.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США в ответе на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой она подозревает Россию, готова использовать разные инструменты, а не только санкции. Байден хочет назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома

Согласно источникам издания, американские официальные лица также "разрабатывают защитные меры, чтобы усложнить возможность взлома федеральных и частных сетей со стороны России и других противников".

Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.

Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека.

Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

МИД РФ, комментируя заявления западных политиков о ситуации вокруг Навального, посоветовал им уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления по этой теме идут "как под копирку".

В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Ранее Псаки подчеркнула неизменность позиции США по "Северному потоку — 2"