МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Некоммерческие организации могут лишить права совершать крупные сделки без одобрения, пишут "Известия".

Минюст готовит соответствующие поправки в статьи 92 и 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях", предусматривающие эту меру. Минюст хочет получить доступ к банковской тайне

В пресс-службе ведомства изданию объяснили, что целью этой меры является "обеспечение надлежащего контроля за принятием указанными организациями финансовых решений по распоряжению денежными средствами и имуществом".

Разработчики поправок предлагают, что совершение такой организацией крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей либо коллегиального высшего органа управления при его наличии в порядке, который установлен ее учредительными документами.

Под учредителями понимаются юридические или физические лица, участвующие в создании НКО.

Законопроект представят в правительство в марте, а в Госдуму внесут в июне 2021 года.

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