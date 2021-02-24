2021-02-24T01:08:52+03:00
2021-02-24T01:08:52+03:00
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НКО могут запретить проводить крупные сделки без одобрения
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Некоммерческие организации могут лишить права совершать крупные сделки без одобрения, пишут "Известия". Минюст готовит соответствующие поправки в статьи 92 и 10 Федерального... ПРАЙМ, 24.02.2021
нко, минюст рф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Некоммерческие организации могут лишить права совершать крупные сделки без одобрения, пишут "Известия".
Минюст готовит соответствующие поправки в статьи 92 и 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях", предусматривающие эту меру.
В пресс-службе ведомства изданию объяснили, что целью этой меры является "обеспечение надлежащего контроля за принятием указанными организациями финансовых решений по распоряжению денежными средствами и имуществом".
Разработчики поправок предлагают, что совершение такой организацией крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей либо коллегиального высшего органа управления при его наличии в порядке, который установлен ее учредительными документами.
Под учредителями понимаются юридические или физические лица, участвующие в создании НКО.
Законопроект представят в правительство в марте, а в Госдуму внесут в июне 2021 года.
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