МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Управление Египта по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", таким образом, она одобрена для применения уже в 35 странах мира, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Начались испытания комбинации "Спутник V" и AstraZeneca

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority). Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, в которой проживает более 100 миллионов человек, стал 35 государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V", — отметили в фонде.

Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

"Египет является страной с самым большим населением на Ближнем Востоке, и решение включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата. "Спутник V" одобрен уже в 35 странах, и их число продолжит увеличиваться, так как российская вакцина признана во всем мире как один из лучших препаратов против коронавируса", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

Помимо этого, вакцину одобрили в Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии и Гайане.

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