МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в январе выросли на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем декабря — до 923 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 2,1% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 855 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 885 тысяч с 842 тысяч.

По сравнению с январем 2020 года, когда индикатор составлял 774 тысячи, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 19,3%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.