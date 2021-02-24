МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Королевство Саудовская Аравия размещает два транша еврооблигаций с погашением через три и девять лет совокупным объемом 1,5 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Объем транша с погашением в марте 2024 года составляет 1 миллиард евро, с погашением в 2030 году — 500 миллионов евро.

Итоговый спрос инвесторов превысил 3,75 миллиарда евро, большая часть его приходится на трехлетние бумаги.

Организаторами размещения ценных бумаг выступают BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, Citi, J.P. Morgan, Samba Capital и Standard Chartered Bank.

В конце января Саудовская Аравия разместила два транша еврооблигаций с погашением через 12 и 40 лет совокупно на 5 миллиардов долларов.