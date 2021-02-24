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2021
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Правительство обсудит регулирование труда в сфере электроэнергетики
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Правительство России в четверг обсудит особенности регулирования труда работников в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, а также в сфере... ПРАЙМ, 24.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит особенности регулирования труда работников в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, а также в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 953586-7 "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей регулирования труда работников в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в проекте поправок уточняются процедуры оценки знаний и умений и обеспечение готовности к работе персонала, занятого в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
Законопроект, в частности, даст возможность учесть отраслевые особенности подготовки и проверки готовности сотрудников к работе с опасным оборудованием.