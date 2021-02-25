ВАШИНГТОН, 25 фев — Dow Jones. Экономическая активность будет усиливаться по мере ослабления пандемии и распространения вакцинации против Covid-19. Но восстановление будет скорее постепенным, нежели внезапным. Об этом в среду заявил Джаред Бернстайн, экономический советник Белого дома. Американские компании призывают конгресс одобрить пакет стимулов Байдена

"Оно будет многоступенчатым, а не одноступенчатым, — сказал он в интервью Wall Street Journal. – Люди не будут приступать к действиям в установленный срок, потому что охват вакцинации составляет 53% или около того. Оно будет более постепенным".

Бернстайн выступил в пользу плана пакета стимулирования на сумму 1,9 трлн долларов, предложенного президентом Джо Байденом, хотя критики указывают на риски перегрева экономики и создания инфляции. Он признал, что растущая инфляция потенциально является риском, но слабое восстановление, которое вызовет негативные последствия для домохозяйств и компаний, например, долгосрочная безработица, утрата права на заложенную недвижимость и банкротства, принесут еще больший вред.

"Существует пространство для более масштабного ущерба, — сказал он, указывая на данные по заявкам на пособие по безработице, которые на прошлой неделе составили 861 000, и на повышенный уровень безработицы в общинах национальных меньшинств как на свидетельство о незадействованных мощностях в экономике.

Бернстайн сослался на комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который сказал во вторник, что он не ожидает, что временный скачок федеральных расходов вызовет масштабный или устойчивый рост инфляции. В США прогнозируют сокращение дефицита бюджета в 2021 году

Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, повысили прогнозы роста экономики в 2021 году за последние недели. В среднем аналитики ожидают, что рост валового внутреннего продукта в 1-м квартале составит 4,9% по сравнению с предыдущим кварталом, так как распространение вакцин и дополнительная налогово-бюджетная поддержка со стороны Вашингтона усилит активность.

Доходность по долгосрочным правительственным бумагам последнее время растет в ожидании более быстрого роста экономики и повышения инфляционных ожиданий. Доходность по 10-летним гособлигациям, доходность которых двигается в противоположную сторону от цены, на этой неделе повысилась до самого высокого уровня за год. Ранее в среду она достигла 1,42%, но затем снизилась до 1,393% против 1,363% во вторник.

Некоторые критики говорят, что стимулирующие выплаты на сумму 1400 долларов, предусмотренный пакетом Байдена, ориентированы неверно, и их могут получить домохозяйства, которые в них не нуждаются. Однако Бернстайн сказал, что чеки предоставят семьям возможность создать подушку безопасности до тех пор, пока вакцины не получат широкого распространения в США и американцы не будут готовы вернуться к нормальной повседневной жизни.

— Авторы Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com, Richard Rubin, richard.rubin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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