Экономический советник Байдена высказался насчет восстановления экономики
ВАШИНГТОН, 25 фев — Dow Jones. Экономическая активность будет усиливаться по мере ослабления пандемии и распространения вакцинации против Covid-19. Но восстановление будет скорее постепенным, нежели внезапным. Об этом в среду заявил Джаред Бернстайн, экономический советник Белого дома.
"Оно будет многоступенчатым, а не одноступенчатым, — сказал он в интервью Wall Street Journal. – Люди не будут приступать к действиям в установленный срок, потому что охват вакцинации составляет 53% или около того. Оно будет более постепенным".
Бернстайн выступил в пользу плана пакета стимулирования на сумму 1,9 трлн долларов, предложенного президентом Джо Байденом, хотя критики указывают на риски перегрева экономики и создания инфляции. Он признал, что растущая инфляция потенциально является риском, но слабое восстановление, которое вызовет негативные последствия для домохозяйств и компаний, например, долгосрочная безработица, утрата права на заложенную недвижимость и банкротства, принесут еще больший вред.
"Существует пространство для более масштабного ущерба, — сказал он, указывая на данные по заявкам на пособие по безработице, которые на прошлой неделе составили 861 000, и на повышенный уровень безработицы в общинах национальных меньшинств как на свидетельство о незадействованных мощностях в экономике.
Бернстайн сослался на комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который сказал во вторник, что он не ожидает, что временный скачок федеральных расходов вызовет масштабный или устойчивый рост инфляции.
Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, повысили прогнозы роста экономики в 2021 году за последние недели. В среднем аналитики ожидают, что рост валового внутреннего продукта в 1-м квартале составит 4,9% по сравнению с предыдущим кварталом, так как распространение вакцин и дополнительная налогово-бюджетная поддержка со стороны Вашингтона усилит активность.
Доходность по долгосрочным правительственным бумагам последнее время растет в ожидании более быстрого роста экономики и повышения инфляционных ожиданий. Доходность по 10-летним гособлигациям, доходность которых двигается в противоположную сторону от цены, на этой неделе повысилась до самого высокого уровня за год. Ранее в среду она достигла 1,42%, но затем снизилась до 1,393% против 1,363% во вторник.
Некоторые критики говорят, что стимулирующие выплаты на сумму 1400 долларов, предусмотренный пакетом Байдена, ориентированы неверно, и их могут получить домохозяйства, которые в них не нуждаются. Однако Бернстайн сказал, что чеки предоставят семьям возможность создать подушку безопасности до тех пор, пока вакцины не получат широкого распространения в США и американцы не будут готовы вернуться к нормальной повседневной жизни.
— Авторы Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com, Richard Rubin, richard.rubin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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