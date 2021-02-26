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США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению
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США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил и считают, что это будет способствовать деэскалации в регионе, заявил представитель Пентагона Джон... ПРАЙМ, 26.02.2021
иран, пентагон, сирия, сша, новости, экономика, макроэкономика
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил и считают, что это будет способствовать деэскалации в регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", — говорится в заявлении Кирби, поступившем в РИА Новости.
"Удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада", — уточнил Кирби.
"Этот соразмерный военный ответ был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке", — заключил Кирби.
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