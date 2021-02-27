МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Главными рисками для российской экономики, на которые стоило бы обратить внимание в 2021 году, являются возможное ужесточение санкций, разбалансировка макрополитики и внутриполитическая волатильность. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет аналитиков кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings, который был представлен на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ.

Аналитики назвали три ключевых риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России. Как следует из презентации агентства от 26 февраля, эти риски включают:

ужесточение западных санкций;

ослабление макрополитической конструкции;

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Ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов объяснил, что ухудшение материального благосостояния в России на фоне пандемии и карантинных ограничений и размывание доверия к власти "могут привести к тому, что макрополитика станет немного слабее", чем S&P прогнозирует, что, "в свою очередь, может вылиться в некоторую разбалансировку [макрофинансовых показателей]".

"УМЕРЕННЫЕ" САНКЦИИ

Вартапетов отметил, что текущий кредитный рейтинг России (следующий пересмотр запланирован на июль 2021 года) уже учитывает вероятность "умеренного ужесточения санкций", прежде всего со стороны США. Аналитик выразил уверенность в том, что "ресурсы и опыт российского правительства, включая существенные финансовые резервы (объем ликвидных средств суверенного фонда превышает 116 миллиардов долларов), позволяют абсорбировать этот риск без ущерба для кредитного рейтинга".

"Мы не ожидаем крайних мер, например таких, как запрет со стороны США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке", — считает ведущий аналитик S&P. "США, вероятно, постараются избежать использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе… Базовый сценарий S&P — выборочные санкции против индивидов, несистемных банков и неэнергетических компаний. Нацеленность нового президента США Джо Байдена на восстановление хороших отношений с союзниками, включая Европу, и тесные связи России и Европы в сфере энергоносителей будут сдерживать негативные санкционные сценарии", добавил Вартапетов.

Fitch Ratings придерживается аналогичного официального мнения. Базовый сценарий Fitch не предполагает санкций, препятствующих обслуживанию существующего государственного долга и долларовым транзакциям российских госбанков. И только тюремный приговор Алексею Навальному, основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) "несколько повышает вероятность точечных санкций Евросоюза", отметило агентство в январе.

Старший экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова придерживается мнения, что потенциальные новые санкции не смогут оказать сильного влияния на экономику России или ее суверенный долг. Дело в том, говорит она, что европейские министры после встречи 22 февраля дали понять, что предстоящие санкции ЕС будут направлены против конкретных лиц, причастных к аресту и приговору Навальному по делу "Ив Роше". "Мы не ожидаем, что санкции США будут жестче, чем европейские, поэтому их влияние на российскую экономику и рынки активов будет пренебрежимо малым. Администрация Байдена в ближайшее время может пойти на некоторые новые меры, но они вряд ли окажут более широкое экономическое воздействие на Россию, поскольку США хотят оставить в запасе "боеприпасы" на случай будущих кризисов в российско-американских отношениях, — написала Слепцова в аналитической записке 23 февраля (имеется у РБК). В текущем году российская экономика вернется к росту

РИСК НАРАЩИВАНИЯ ДОХОДОВ

К сильным сторонам России рейтинговые агентства традиционно относят макроэкономическую стабильность, выражающуюся в надежной и консервативной бюджетной политике, низком уровне госдолга и значительных резервах, относительно низкой инфляции и стабильно положительном сальдо платежного баланса. Однако на фоне коронакризиса правительству России пришлось временно отступить от бюджетного правила, чтобы профинансировать антикризисные расходы, нарастить госдолг на 5,4 триллиона рублей, а инфляция по итогам года вышла за пределы четырехпроцентного таргета ЦБ, составив 4,9%.

Минфин России поставил себе цель полностью вернуться к бюджетному правилу в 2022 году. Однако существует определенный процент риска, что власти будут тратить больше денег, чем запланировано исходя из постепенной фискальной консолидации 2021-2023 годов, предупреждало рейтинговое агентство Fitch. По мнению его аналитиков, протестная активность может привести к тому, что власти решат увеличить расходы перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году упали на 3,5% и теперь отстают более чем на 10% от уровня 2013 года.

Возможность для президента Владимира Путина переизбраться в 2024 году после состоявшихся летом конституционных поправок "несколько улучшила видимость" политического будущего страны в краткосрочной перспективе, но не уменьшила неопределенность относительно преемника власти, когда Путин покинет свой пост, отмечало S&P в январе 2021 года, когда подтвердило российский суверенный рейтинг на уровне BBB- со стабильным прогнозом.