МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 25 февраля по 1 марта четвертую неделю подряд осталась на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 1,4%, сообщает Росстат.

"За период с 25 февраля по 1 марта 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала марта – 100,0%, с начала года – 101,4%", — говорится в сообщении.

Росстат фиксирует инфляцию в 0,2% четвертую неделю подряд, до этого — нулевую инфляцию впервые с периода 22-28 сентября.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%. Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,4%.

Росстат также сообщает, что путевки в санатории подорожали на 0,6%, проезд в городском автобусе и троллейбусе — на 0,4%, а в трамвае — на 0,2%. В то же время цены на путевки в дома отдыха и пансионаты снизились на 0,5%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в РФ в феврале замедлится в месячном исчислении до 0,5-0,6% после 0,7% в январе. По данным Росстата, инфляция в РФ в январе замедлилась до 0,67% с 0,83% в декабре, в годовом выражении — ускорилась до 5,2% с декабрьских 4,9%.