МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Экономическая активность в большинстве округов в США умеренно выросла, при этом продолжение вакцинации внушает оптимизм относительно развития в следующие полгода-год, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.

"С января до середины февраля экономическая активность в большинстве округов умеренно выросла. Большинство предприятий сохраняют оптимизм относительно следующих 6-12 месяцев, поскольку вакцины от COVID-19 становятся более распространенными", — говорится в Бежевой книге.

Ограничения, введенные из-за коронавируса, продолжают оказывать давление на развитие туристического сектора, хотя некоторые регионы все же сообщили о небольшом улучшении в этой сфере.

Общая производственная активность в большинстве округов выросла умеренными темпами, несмотря на сохранение перебоев с поставками. Транспортная активность во многих регионах незначительно увеличилась, как и сельскохозяйственная.

"Большинство округов сообщили, что за отчетный период уровень занятости вырос, хотя и медленно", — отмечается в Бежевой книге. Некоторые округа также сообщили о небольшом повышении заработной платы, в том числе и из-за стремления компаний удержать сотрудников. Кроме того, некоторые округа сообщили, что ожидают роста цен в ближайшие несколько месяцев.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско. Данный доклад составлен на основе информации, собранной не позднее 22 февраля 2021 года.