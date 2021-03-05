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Тысячи жителей в Новой Зеландии эвакуировались из-за угрозы цунами
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Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald. Угроза возникновения цунами была объявлена после... ПРАЙМ, 05.03.2021
новая зеландия, землетрясение, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald.
Угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.
Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.
Издание сообщает о тысячах жителей, которые покидали свои дома. На дорогах возникли пробки. Особенно затруднено движение на выезде из города Фангареи.
Спустя несколько часов угроза цунами в стране была понижена, эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома, сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.
"Новозеландский Королевский научно-исследовательский институт извещает, что самые большие волны уже прошли, и уровень угрозы снижен… Все эвакуировавшиеся люди могут вернуться", — говорится в заявлении.
Предупреждение об опасности пребывания на пляжах остается в силе.