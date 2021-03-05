МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald. Завод Pemex на юге Мексики остановлен после землетрясения и пожара

Угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.

Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.

Издание сообщает о тысячах жителей, которые покидали свои дома. На дорогах возникли пробки. Особенно затруднено движение на выезде из города Фангареи.

Спустя несколько часов угроза цунами в стране была понижена, эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома, сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

"Новозеландский Королевский научно-исследовательский институт извещает, что самые большие волны уже прошли, и уровень угрозы снижен… Все эвакуировавшиеся люди могут вернуться", — говорится в заявлении.

Предупреждение об опасности пребывания на пляжах остается в силе.