МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 26 февраля составил 13,727 триллиона рублей против 13,815 триллиона на 19 февраля, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 88 миллиардов рублей, или на 0,64%. Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.