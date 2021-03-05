МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в России в феврале в месячном выражении составила 1,22% против 1,01% в январе текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 7,72% с 7,03% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата.

Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 2,24%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в феврале выросли на 0,62% к январю (по сравнению с февралем прошлого года — на 6,54%, к декабрю 2020 года — на 1,14%). Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 5,57% к январю, по сравнению с февралем 2020 года рост составил 16,63%, а по сравнению с декабрем — 10,61%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,58% (в годовом выражении — на 5,67%, к декабрю — на 1,11%). Цены на алкогольные напитки в феврале повысились на 0,09% по сравнению с январем, к февралю 2020 года они увеличились на 2,6%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 0,71%.